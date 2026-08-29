İstanbul'daki alan "Milli Savunma Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ilan edildi

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Rumelihisarı (Konakları) Mahallesi'ndeki alan, "Milli Savunma Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilanına göre, İstanbul'daki "Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi"ne de ek alan tahsis edildi.