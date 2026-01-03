İstanbul’daki bin lira diğer şehirlerde ne kadar ediyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi, 2024" araştırması, iller arasındaki fiyat farklarını ve alım gücü eşitsizliklerini ortaya çıkardı.

Tüketim harcamaları esas alınarak hazırlanan çalışmada, bölgeler arası tutarlar ve satın alma gücü karşılaştırıldı.

Gelir dağılımındaki bozulma

Oksijen’in haberine göre, araştırma sonuçlarında İstanbul ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasında belirgin fiyat farkı görülüyor.

İstanbul'da belirli bir tutarla satın alınabilen mal ve hizmetler, bazı doğu ve güneydoğu illerinde çok daha düşük bedellerle karşılanabiliyor.

Örneğin Şırnak'ın İstanbul'a göre daha yüksek bir satın alma gücü olurken, sağlık ve konut harcamalarında bu fark daha da belirginleşiyor.

Ankara, İstanbul’dan daha ucuz

TÜİK verileri, başkent Ankara'da yaşam maliyetinin İstanbul'a göre daha düşük olduğunu ortaya koyarken, "otel ve lokanta" harcamaları dışında kalan kalemlerin büyük bölümünde İstanbul'a göre fiyatlar daha uygun oluyor.

Tarım şehirlerinde gıda daha pahalı

Tarımın yoğun olduğu Balıkesir ve Çanakkale'yi de kapsayan TR22 bölgesinde, gıda ve alkolsüz içecekler, Türkiye'nin en pahalı bölgeleri arasında yer aldı.

Genel tüketim harcamalarında da bu bölge Türkiye ortalamasının üzerinde seyretti.

Aydın, Denizli ve Muğla'yı içine alan TR32 bölgesinde de fiyatların ülke ortalamasının üzerinde olduğu gözleniyor.

İstanbul’da 1000 TL diğer şehirlerde ne kadar ediyor?

İstanbul'da 1.000 TL'nin alım gücü, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te 1.231 TL oluyor. İşte İstanbul'daki 1.000 TL'nin diğer şehirlerdeki karşılığı: