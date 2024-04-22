İstanbul'daki havalimanları ilk çeyrekte 27,1 milyon yolcu ağırladı

COVID-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan hava trafiği ve yolcu yoğunluğunda 2023'te görülen yükseliş bu yılın ilk çeyreğinde de sürdü.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu dönemde ağırlanan yolcu sayılarının 2023'ün aynı dönemine göre arttığı belirlendi.

Yolcu sayısındaki artışlar, hava yolu şirketlerinin bilançolarını da olumlu etkiledi. Turizm sezonunun gelişiyle birlikte gelecek aylarda da artışın devam etmesi bekleniyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul Havalimanı, bu yılın ilk 3 ayında toplam 17 milyon 671 bin 971 yolculuyu misafir etti. Bu havalimanında, ocak-mart döneminde 3 milyon 558 bin 813 yolcu iç hatlar, 14 milyon 113 bin 158 yolcu da dış hatlardan seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde İstanbul Havalimanı'nda 16 milyon 237 bin 909 kişi seyahat etmişti. İstanbul Havalimanı'nın geçen yıla kıyasla yolcu sayısını 1 milyon 434 bin 62 ve yüzde 9 artırdığı hesaplandı.

Sabiha Gökçen'deki artış yüzde 22 oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, ocak-mart döneminde iç hatlarda 4 milyon 294 bin 968, dış hatlarda 5 milyon 137 bin 115 olmak üzere toplam 9 milyon 432 bin 83 yolcu uçtu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde toplam 7 milyon 728 bin 44 yolcunun geliş ve gidiş yaptığı havalimanında, yolcu sayısı bu dönemde 1 milyon 704 bin 39 kişi (yüzde 22) arttı.

İstanbul'un iki havalimanında, bu yılın ilk çeyreğinde toplam 27 milyon 104 bin 54 yolcu misafir edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise toplam yolcu sayısı 23 milyon 965 bin 953 olarak hesaplanmıştı.

İstanbul'daki havalimanları, geçen yıla kıyasla yolcu sayısını 3 milyon 138 bin 101 ve yüzde 13 arttırdı.

Seferler artmaya devam ediyor

İstanbul'daki havalimanlarında bu yılın ilk çeyreğinde oluşan yolcu sayılarına paralel icra edilen seferler de arttı. İstanbul Havalimanı'nda, ocak-mart döneminde 26 bin 435'i iç, 93 bin 713'ü dış hatlar olmak üzere toplam 120 bin 148 sefer düzenlendi.

Geçen yılın ilk 3 ayında bu havalimanından toplam 113 bin 840 sefer yapılmıştı. Söz konusu dönemde sefer sayısı 6 bin 308 (yüzde 6) artış gösterdi.

Sabiha Gökçen’de uçuşlar yüzde 12 arttı

Bu yılın ilk çeyreğinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25 bin 611'i iç, 31 bin 119'u dış toplam ise 56 bin 730 uçuş gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2023'nin aynı döneminde toplamda 50 bin 654 uçuş yapılırken sefer sayısı yüzde 12 (6 bin 76) arttı.

Atatürk Havalimanı'nda ise bu yılın ilk çeyreğinde iç ve dış hatlarda toplam 6 bin 195 uçuş düzenlendi.

Geçen yıl aynı dönemde ise bu havalimanından 5 bin 977 sefer icra edilmişti. İstanbul havalimanlarından bu yılın ilk çeyreğinde toplam 183 bin 73 sefer düzenledi.