İstanbul’daki liselerin patent başvurularında yüzde 337’lik artış

İstanbul’daki liselerin marka, patent, faydalı model ve tasarım alanlarındaki başvuru sayıları 2022 yılında rekor bir artış gösterdi.

Destek Patent’in İstanbul’daki tüm liselerin son iki yılda TÜRKPATENT’e yaptıkları başvuru sayılarına ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre, geçen sene İstanbul’daki liselerde patent, marka, faydalı model ve tasarım başvuru sayılarında yüzde 337 artış yaşandı.

2021 yılında toplamda 171 başvuru olan başvuru sayısı 2022’de yüzde 337’lik artışla 747’ye ulaştı. 2021 yılında hiç başvurusu olmayan liselerin, bir yıl sonra başvuru yapmış ve hatta tescil almış olmaları dikkat çekti.

Liseli gençlerin odağında ‘marka’ var

Liselerin geçtiğimiz yıl en çok tescil başvurusu yaptığı alan 366 ile marka oldu. Bu alanda başvuruların yarıdan çoğu tescil (142) almayı başardı. İkinci sırada tasarım başvuruları (264), üçüncü sırada faydalı model başvuruları (73), son olarak da patent tescil başvuruları geliyor. 2021 yılında bu alanda 31 ilçeye bağlı liselerden başvuru yapılırken 2022 yılında sayı 35 ilçeye yükselmiş. Patent alanında 10 başvuru ile liderliği alan İstanbul ilçesi Kadıköy oldu.

Liselerdeki marka başvurularında yüzde 463’lük rekor artış

2021 ve 2022 yılları arasında yüzde 463 rekor artış ise marka başvurularında yaşandı. 2021 yılında bu alanda 66 başvuru yapılırken, geçtiğimiz yıl bu sayı 36 ilçeden liselerin katılımıyla 366’ya ulaştı. Bu başvurulardan 142’si marka tescili almaya hak kazandı.

"Hedefimiz 100 bin kişiye ulaşmak"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, söz konusu rakamların, bu yıl için belirlenen hedeflere de kolaylıkla ulaşılacağının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Sınai mülkiyet farkındalığını yaygınlaştırmak amacıyla Destek Patent olarak hayata geçirdikleri ‘Fikrine Sahip Çık’ projesi ile 2019'dan bu yana Türkiye genelinde 14 ilde 14 bin kişiye eğitim verdiklerini söyleyen Yamankaradeniz, "Bunların büyük bir çoğunluğu liseli ve üniversiteli gençler. Hedefimiz 100 bin kişiye ulaşmak. Genç mucitlerin ve girişimcilerin hedeflerine ulaşmalarına, fikirlerini ticarete dönüştürmelerine destek olmak; istihdam yaratmak, ülkemizi küresel boyutta daha güçlü hale getirmek, toplumsal ve ulusal kalkınmayı desteklemek hedefiyle başlattığımız projemiz bu anlamda bizler için yüksek yöntem arz ediyor. Tüm bunların sağlanabilmesi için gençlerimizin sınai mülkiyet haklarını nasıl kullanabileceğini öğrenmesi hayati önem taşıyor. En büyük aracımız da eğitim. Önümüzdeki uzun ve zor bir yol var. Ancak bu rakamlar bizleri motive ediyor, güç veriyor.” şeklinde konuştu.