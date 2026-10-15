İstanbul’daki selin ardından kasko alarmı: Fiyatlar ikiye katlanabilir

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Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Başkanı Hakan Doğu, İstanbul’da yaşanan sel felaketinin ardından araç sahiplerine önemli uyarılarda bulundu. Sel sularının hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu araçlarda ciddi hasara yol açabileceğini belirten Doğu, özellikle kapı seviyesini aşan sularda araç kullanmanın yalıtım sistemlerine ve birçok parçaya zarar verebileceğini ifade etti.

Sel suyuna maruz kalan elektrikli araçlar için hayati uyarı

Su altında bir saatten fazla kalan veya içine su giren elektrikli araçların kesinlikle çalıştırılmaması ve şarja takılmaması gerektiğini vurgulayan Doğu, yüksek akım nedeniyle ciddi riskler oluşabileceğine dikkat çekti. Bu tür araçların çekiciyle yetkili servise götürülerek teknik cihazlarla kontrol edilmesi gerektiğini belirten Doğu, araç çalışıyor görünse bile korozyon ve paslanma riskine karşı 3-4 hafta sonra yeniden alt kontrolü yapılmasını önerdi.

Dubai’de sel sonrası kasko fiyatları ikiye katlandı

Sel felaketlerinin sigorta sektörüne etkilerine de değinen Doğu, Dubai’de yaşanan büyük selin ardından elektrikli araç kasko fiyatlarının iki katına çıktığını hatırlattı. Bloomberght.com'dan Burak Karagöz'ün haberine göre Türkiye’de kasko ücretlerinin henüz tam olarak rasyonel verilere dayanmadığını belirten Doğu, yaşanan hasarların ardından primlerde artış görülebileceğini öngördü ve sürücülere kasko yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Batarya hasarı aracı pert edebilir

Elektrikli araçlarda bataryanın toplam maliyetin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturduğunu söyleyen Doğu, bataryanın sudan zarar görmesi halinde onarımın ekonomik olmayabileceğini, yüksek değişim maliyetleri nedeniyle aracın perte ayrılabildiğini ifade etti.