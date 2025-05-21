İstanbul'daki ünlü AVM satılıyor mu? Zorlu AVM için çarpıcı iddia

Zorlu Holding'in borç yükü, işten çıkarma planları ve özellikle iştiraki Vestel’deki rekor zararın ardından şimdi de İstanbul’un en prestijli yaşam ve alışveriş merkezlerinden biri olarak kabul edilen Zorlu AVM’nin satışa çıkarıldığı iddia edildi. Kulislerde Zorlu AVM için dudak uçuklatan bir rakam konuşuluyor. Zorlu AVM için konuşulan rakamın 1.5 milyar Euro (yaklaşık 50 milyar TL) olduğu öne sürülüyor.

Zorlu Holding’e bağlı olan ve yapım maliyeti arsa bedeli dahil yaklaşık 3.5 milyar doları bulduğu belirtilen Zorlu Center projesinin en önemli ve en çok gelir getiren kısımlarından biri olan alışveriş merkezi (AVM) bölümünün satışının masada olduğu iddia ediliyor.

Kulislerde bu dev satış hamlesinin arkasındaki temel nedenin Zorlu Holding’in bir diğer önemli iştiraki olan Vestel için kaynak yaratma amacı olduğu iddiası dillendiriliyor.

Henüz resmi açıklama yok

Zorlu AVM’nin satışıyla ilgili bu iddialar hakkında Zorlu Holding tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Vestel, 2 bin kişiyi işten çıkaracak

Zorlu Holding, 4,9 milyar dolara ulaşan borç yükünü hafifletmek amacıyla varlık satışları ve işten çıkarmaları içeren kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine gidiyor.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg'in haberine göre Zorlu Holding’in öncelikleri arasında arsa satışları da dahil olmak üzere bazı varlıkların elden çıkarılması bulunuyor.

Vestel Elektronik, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 2 bin kişilik bir işten çıkarma planlıyor.

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, BloombergHT canlı yayınına bağlanarak haberi doğruladı. Yüngül, işten çıkarmaların verimlilik kapsamında gerçekleşeceğini söyledi.