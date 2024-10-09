İstanbul'daki vahşi cinayetlerin ardından biber gazı ve elektroşok cihazı satışları patladı

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri bir yandan tepkilere neden olurken bir yandan da toplumdaki korkuyu tetikledi. Son olarak Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşi bir biçimde katletmesi, Taksim’de bir kadının sokak ortasında cinsel saldırıya uğradığı görüntüler toplumu ayağı kaldırdı. Kadınlar kendilerini korumak için internet siteleri üzerinden biber gazı ve elektroşok cihazları sipariş etmeye başladı.

Fırsatçılara gün doğdu, fiyatlar katlandı

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre piyasada biber gazı satışları katlanırken fırsatçılar fiyatları artırdı. 75 ila 120 lira arasında satılan biber gazının bazı çeşitlerinde fiyatlar 600 liraya kadar çıktı. Bazı ürünlerin ise tükendiği görüldü.

"Şimdiye kadar böyle bir talep görmedik"

Bibergazı markası Jenix’in yetkili bayisi Erkan Keskin, haftasonu satışların zirve yaptığına dikkat çekti. Keskin, “Şimdiye kadar böyle bir talep görmedik. Normal zamandan 50 kat fazla sipariş geldi. Bireysele hiç bu kadar talep olmamıştı. Fiyatlarımızı artırmadık. 200 liraya satıyoruz” dedi.

50 kat fazla sipariş geldi, stoklar tükendi

Keskin ayrıca “Talepten dolayı ‘stoklar tükendi’ uyarısı yazmak zorunda kaldık. Üretimi yapan firmanın elindeki stoklar da tükendi ve tekrar üretime giriyor. Bir önceki gün 500 adet stok açtık iki saatte tükendi. Kargolama süreci önemli, bu yüzden yavaş açıyoruz stokları” bilgisini verdi.

Jenix biber gazı üreten şirket ise şu açıklamayı yaptı:

“Talep iki kat arttı. Alanların yüzde 60-70’i kadın, erkekler de eşlerine çocuklarına alıyor. Stoklarımız azaldı, üretimi hızlandırdık.”

Savunma derslerine talep yok

Savunma sanatları eğitmeni Buğra Ünalmış ise savunma dersleriyle ilgili çok büyük bir talep olmadığını ve farkındalığın artmadığına işaret etti.

Ünalmış, aylık 2 bin 500- 3 bin 500 lira aralığında grup dersleri olduğunu belirterek, “Eğitimin bir zamanı yok ancak 3-6 aylık bir zaman diliminde en azından panik halinde neler yapılabileceği basit bir şekilde öğrenilmiş olur” dedi.

Öz savunmayla ilgili özel dersler veren Şevki Martin ise Wing Tsun’un (savunma sanatı) ön plana çıktığını ve kadınların daha fazla aradığını söyledi. Martin, haftada iki ders olmak üzere aylık eğitimlerin 4 bin 500 lira olduğunun bilgisini verdi.

Biber gazının Türkiye’de ithalatı yasak

Biber gazı pazarıyla ilgili de bilgi veren Erkan Keskin, biber gazının Türkiye’de ithalatının yasak olduğunu söyledi.

Keskin, “Ülkemizde Bakanlığın denetiminde üretim yapan tek marka Jenix. Nato gibi ithal markaları kadınların elinde çok fazla görüyorum. Ancak ithalatı yasak. Türkiye’de bunun satışı şöyle oluyor; bu ürünlerin şişesini yaptırıyorlar ve merdiven altı bir şekilde dolduruyorlar. Bu yüzden içerisinde ne olduğunu bilemezsiniz” uyarısında bulundu.

Elektroşok cihazının satışı dört günde yüzde 500 arttı

Elektroşok cihazı ve biber gazı satıcısı Ankaoutdoor yetkilisi Özgür Fırat da satışların son dört günde yüzde 500 arttığını anlattı. Fırat, elektroşok cihazının Çin’den geldiğini ve sipariş edildiğinde üç ila altı ay arasında teslim edilebildiğini belirtti.

Fırat, “Elimizde elektroşok cihazı birkaç adet kaldı, fiyatlar 500 ila 1.000 lira arasında. İnternetten bu ürünler daha kolay bulunabilir” dedi.

Fırat ayrıca biber gazı stoklarının da çok hızlı tükendiğini belirtti.

Biber gazı ve elektroşok cihazlarına artan ilgi savunma sporlarına da yansıdı mı?

Biber gazı ve elektroşok cihazlarına artan ilgi savunma sporlarına da yansıdı mı? Araştırma sonucuna göre kadınların ‘öz savunma’ konusunda dikkat çeken bir talep artışı yok. Oysa bazı özel ve kamu salonları kadınlara bu konuda ücretsiz eğitimler veriyor. Özellikle belediyeler ve derneklerin kadınlara ücretsiz grup eğitimleri verdikleri belirtilirken kontenjan ise sınırlı tutuluyor. Ücretli eğitimler ise aylık 750 ila bin 750 lira arasında değişiyor.