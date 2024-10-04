İstanbul’dan Kızıldeniz’e turizm köprüsü

TALİP AKTAŞ/ŞARM EL ŞEYH

Türkiye’nin yeni havayolu şirketi THY iştiraki AJet, yurtdışı uçuş ağını genişletiyor. 1 Ekim itibarıyla Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’a uzanan 8 yeni dış hatta seferlerini başlatan şirket, böylece yurtdışı hat sayısını 32 ülkede 54’e çıkardı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ağustos ayı başında Mısır’ın başkenti Kahire’ye uçuş başlatan Ajet, ekim başında da ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki gözde tatil merkezleri Şarm El Şeyh (Sharm El Sheikh) ve Hurgada (Hurghada) hatlarında ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. İstanbul’un uluslararası yolcu taşımacılığındaki “hub” özelliğinin de sağladığı avantajla yurtdışı bağlantılı bu uçuşlarla her gün 5 sefer düzenleniyor. Mısır’ın üç ayrı kentine başlatılan seferlerle İstanbul’dan bu ülkeye turizm köprüsü kuran Ajet, Kuzey Afrika’nın turizm destinasyonlarına taşımalarda önemli oyuncu olmayı hedefliyor. Günlük 450-500 arasında uçuş gerçekleştiren Ajet, önümüzdeki günlerde de Suudi Arabistan’ın Dammam, Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinin yanı sıra Bosna-Hersek’in üçüncü büyük şehri Tuzla’ya direkt seferler başlatacak.

AJet’in yeni hat açılışlarını değerlendiren Genel Müdür Kerem Sarp, 31 Mart’ta başladıkları yolculukta önemli bir mesafeyi geride bıraktıklarını söyledi. Sarp, “Kahire uçuşlarının hemen ardından Mısır’da iki yeni hattı daha açmaktan mutluluk duyuyoruz. AJet olarak operasyon ağımızı Doğu ve Batı’da uç sınırlara ulaştırarak medeniyetler arasında köprü, taşıyıcı olma misyonuyla büyümeye devam ediyoruz. Şarm El-Şeyh ve Hurgada seferlerimizle birlikte Mısır’daki operasyonlarımızı üç hat üzerinden yöneteceğiz” dedi.

Kızıldeniz, Türkiye’den turist ve yatırımcı çekiyor

Yeni nesil uçaklarla Ajet filosunu gençleştirmeyi hedeflediklerini belirten Kerem Sarp, “Bu uçaklar hem sürdürülebilirlik hem de yakıt tasarrufu açısından çok önemli. Yolcularımıza daha konforlu bir seyahat sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bölgeye artan ilgiye paralel olarak Rixos Otelleri de önemli bir büyüme atağında. Mısır’da büyük bölümü Şarm El Şeyh ve Hurgada olmak üzere toplam 7 bin oda kapasiteli 11 oteli bulunuyor. 2025 yılı sonuna kadar 5 yeni otel daha eklemeyi planlayan grup oda sayısını 11 bine çıkarmayı hedefliyor. Şarm El Şeyh’de ilk fazı hizmete giren Rixos Radamis, diğer fazları tamamlandığında 1 milyon metrekarelik alanda yerleşik bir tesise dönüşecek. Mısır’da işletmeci olarak faaliyet gösterdiklerini belirten Rixos Mısır otelleri CEO’su Erkan Yıldırım; “Artık, yatırımcıların otellerini işleten diğer zincirler gibi bir otel operatörüyüz. Burada Mısırlı yatırımcı ortağımızın yatırımlarını işleten bir konumdayız” diyor. Yıldırım, bu yıl otellerinde 51 bin Türk misafiri ağırladıklarına da işaret ederek, iki yılda rekor artışla ülkede en çok Türk turist ağırlayan otel olduklarını vurguluyor. Değer yandan Coral Travel Group da Mısır’ın önde gelen tur operatörleri arasında yer alıyor.

■ Mısır’a giden Türk turist sayısı yıl sonunda 250 bine ulaşacak

Son dönemde Türkiye’den Mısır’a yatırımlarda da artış dikkati çekerken, önemli turizm ve tatil destinasyonları olarak öne çıkan Hurgada ve Şarm El Şeyh de, Türk turistler tarafından “adeta” yeniden keşfediliyor. Her iki merkez de geniş plajları, zengin su altı yaşamı ve mercan resifleriyle yılın hemen her mevsiminde tercih edilen tatil destinasyonları arasında… Mısır’a geçen yıl giden Türk turist sayısı 2022’ye göre üç kat artarak 140 bine ulaştı. Türk ziyaretçi sayısının bu yılın tamamında ise 250 bini bulması bekleniyor.