  3. İstanbul'dan memleketine döndü, devlet desteği ile sürü sahibi oldu
İstanbul'dan memleketine döndü, devlet desteği ile sürü sahibi oldu

İstanbul'dan memleketi Kırklareli'nin Geçitağzı köyüne dönen 55 yaşındaki İbrahim Kızılpınar, devlet desteğiyle başladığı hayvancılıkta sürü sahibi oldu.

İstanbul'dan memleketine döndü, devlet desteği ile sürü sahibi oldu
Kızılpınar, 1995 yılında çalışmak için İstanbul'a gitti.

Mega kentte 23 yıl yaşayan Kızılpınar, büyükşehrin stresinden uzaklaşmak amacıyla 2018 yılında köyüne dönerek besicilik yapmaya karar verdi.

Aynı yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ORKÖY projesi kapsamında 2 gebe düve desteği alan Kızılpınar, hayvan sayısını 7 yılda artırdı.

Sürüsünü büyütmeyi hedefleyen Kızılpınar, gençlere de örnek olmak istiyor.​​​​​​​

Kızılpınar, yaptığı açıklamada, İstanbul'da tekstil fabrikalarında çalıştığını söyledi.

"Devlet desteği sayesinde işletmemi kurdum"

Devlet desteği sayesinde işletmesini kurduğunu ifade eden Kızılpınar, "2018 yılında ORKÖY projesine başvurduk. Hayvanlarımız çıktı, 7 yıl oldu bakıyoruz yaklaşık 30 hayvanımız var. 20 de dana sattık. Şükür gelirimiz güzel yani, memnunuz tüm arkadaşlara tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Besiciliği severek yaptığını anlatan Kızılpınar, hayvancılığın getirisinin güzel olduğunu anlattı.

"Hayvan sayısını yükseltmeyi düşünüyorum"

Sürüsünü büyütmek istediğini vurgulayan Kızılpınar, şöyle devam etti:

"Tüm gençlere tavsiye ederim. Hayvan sayısını yükseltmeyi düşünüyorum. Severek yaptığımız için devamlı yapmaya gayret edeceğiz. Hayvanlarımızı severek büyütüyoruz, bir yavru gibi, bir bebek gibi. Çok memnunuz severek yapıyoruz işimizi. Çok teşekkürler devletimize, çok memnunuz projelerinden, bu şekilde projelere devam etmesini bekleriz. El işinden kendi işini yapmak çok çok iyi."

İlk aldığı iki hayvana hala baktığını belirten Kızılpınar, ömürleri boyunca onlara bakmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

