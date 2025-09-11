İstanbul’dan Paris’e giden Altın Kartal treninin bilet fiyatı dudak uçuklatıyor!

İstanbul’dan başlayıp 7 gün sürecek bir yolculuğun ardından Paris’e ulaşacak olan, nostalji ve konforun bir arada bulunduğu turistik tren Altın Kartal, Avrupa seferine başladı.

Altın Kartal treninin bilet fiyatı dudak uçuklatıyor!

Ahşap kaplı uyku kabinleri ve dünya mutfaklarından özel yemeklerle yolcularına eşsiz bir deneyim sunan trenin bilet fiyatları 821 bin TL ile 1 milyon 378 bin TL arasında değişiyor.

Rüya gibi yolculuk başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan sefer, İstanbul Halkalı İstasyonu’ndan başladı. Mayıs ayında düzenlenen ilk iki seferin tamamlanmasının ardından eylül ayının ilk turistik seferi, “İstanbul-Paris 2” adıyla yola çıktı. Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV’a ait Altın Kartal, nostaljik ve lüks bir yolculuk sunuyor. Yolcular trene binmeden önce fotoğraf çektirirken, tren görevlileri saksafon eşliğinde karşılamada bulundu.

İstanbul’dan Paris’e 7 günlük Avrupa turu

14 vagon ve 52 yolcu kapasiteli Altın Kartal, Halkalı’dan Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya ve Avusturya üzerinden Paris’e ulaşacak. Seferin süresi 7 gün olarak planlandı. Yolculuk boyunca trende ahşap kaplı uyku kabinleri, canlı müzikli restoran ve her ülkeye özgü özel yemekler sunulacak.

İşte sefer tarihleri ve bilet fiyatları

Altın Kartal’ın bilet fiyatları 16.900 Euro (yaklaşık 821 bin TL) ile 28.500 Euro (yaklaşık 1 milyon 378 bin TL) arasında değişiyor. Eylül ayında üç, Ekim ve Kasım aylarında ise birer sefer daha planlanıyor.

Bakan Uraloğlu, diğer özel tren seferleri hakkında şu bilgileri verdi:

14 Eylül: “Constellation” treni Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül sabahı Halkalı’dan hareket edecek.

17 Eylül: “Paris-İstanbul 2” treni Türkiye’ye ulaşacak, 18 Eylül’de “Latitudes 1” adıyla dönüş seferine çıkacak.

20 Ekim: “Latitudes 2” treni Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapacak, 21 Ekim akşamı “Marmara” adıyla hareket edecek.

1 Kasım: “Balkan Explorer 3” Türkiye’ye ulaşacak, 3 Kasım’da “Chastels of Transilvania” adıyla rotasına devam edecek.