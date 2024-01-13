İstanbullular dikkat! Taksilerde zamlı tarife yürürlükte
İstanbul'daki ticari taksilerde zamlı tarife gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Sarı taksi indi-bindi ücreti 90 liraya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ticari taksilerin taksimetre tarifelerini UKOME toplantısında yüzde 28.09 zamlandırmıştı. Zamma ilişkin taksimetre ayarlamaları tamamlandı ve taksiciler zamlı tarifeyle yolcu taşımaya başladı.
Taksi indi-bindi ücreti 90 lira oldu
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı.