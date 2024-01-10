İstanbulluları ilgilendiriyor: Taksi ücretlerine zam, taksimetre ayarlamaları başladı
İBB UKOME ulaşım zammı ile taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücretine yüzde 28,09 zam geldi. Ticari taksilere taksimetre tarife yüklemeleri başladı. İşte taksi zammı ile kısa mesafe ve indi bindi ücreti tarifesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 28,09'a varan oranlarda zam yapıldı. Ticari taksiler için taksimetre tarife ayarlamaları gece yarısından itibaren başladı.
Taksi indi-bindi ücreti 90 lira oldu
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı.
Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi.