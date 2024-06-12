İstanbulluların yüzde 80'i geçinemiyor

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın her ay yayımladığı “İstanbul Barometresi”nin mayıs ayı raporu yayımlandı.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce “Ekonomide yaşanan sorunlar ve hayat pahalılığı İstanbulluların ekonomik kaygılarını arttırıyor, geçinmelerini de zorlaştırıyor. Özellikle konut kirası ve gıda fiyatlarında yaşanan artışlar büyük bir yük oluyor. Halkın talebi hayat pahalılığını düşürecek ve alım gücünü yükseltecek kapsayıcı politikaların uygulanması yönünde” açıklaması yaptı.

Kamunun tasarruf önlemleri yetersiz

Yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 60,3’ü ekonomik sorunların, yüzde 7,6’sı İsrail’in Gazze’yi işgalinin, yüzde 3,3’ü ise eğitim konularının ev içerisinde konuşulduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 78’i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nde alınan önlemleri yeterli bulmadı. Katılımcıların yüzde 69,9’u önümüzdeki dönemde Kamuda Tasarruf Paketi’nin devlet kurumlarınca kararlı bir şekilde uygulanacağını düşünmüyor.