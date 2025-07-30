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İstanbul'un 6 ilçesindeki 9 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un 6 ilçesindeki 9 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Haber Merkezi
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İstanbul'un 6 ilçesindeki 9 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Fatih ilçesinde 3, Kadıköy ilçesinde 2, Kartal, Silivri, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde ise birer olmak üzere 9 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı. Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanacak.

Söz konusu taşınmazların özelleştirmesinden elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Gelir İdaresi Başkanlığının hizmet binası yatırımlarında kullanılmak üzere Hazine'ye aktarılacak.

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