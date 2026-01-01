İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu

2025 Aralık ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,23 olarak gerçekleşti.

2025 Aralık ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde bir önceki aya göre;

• Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 3,24,

• Sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,93,

• Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 2,25,

• Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,00,

• Konut harcamaları grubunda yüzde 1,90,

• Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 1,65,

• Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 1,38,

• Haberleşme harcama grubunda yüzde 0,58,

• Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,13,

• Eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,09 artış yaşandı.

• Buna karşılık Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda yüzde -0,77, •Ulaştırma harcamaları grubunda ise yüzde -0,69 oranında azalış izlendi.

Fiyat değişimlerinde etkili olan unsurlar

İstanbul’da 2025 Aralık ayı fiyat indeksinin oluşumunda; Lokanta ve Otel harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri, Sağlık Harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri etkili oldu.

Ayrıca Konut, Ev Eşyası ile Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama gruplarında bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, Gıda Harcamaları grubunda kış mevsimsel etkisinin devam etmesi belirleyici oldu.

Giyim ve Ayakkabı ile Ulaştırma harcamaları gruplarında ise piyasa koşullarına bağlı olarak aşağı yönlü fiyat hareketleri izlendi.

2025 Aralık ayında en yüksek artış Lokanta ve Oteller harcama grubunda (yüzde 3,24), en yüksek azalış ise Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda (yüzde -0,77) gerçekleşti.