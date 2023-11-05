İstanbul’un en pahalı ilçesi Sarıyer oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, enflasyonun yüzde 72'ye ulaştığı İstanbul'da kiralar her geçen gün daha da yükseliyor. Ortalama konut kirasının 43.771 liraya ulaştığı Sarıyer, kiraların en yüksek olduğu ilçe ünvanını kazandı. Konut değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, Sarıyer'i 38.445 liralık ortalama konut kirası ile Beşiktaş takip etti. 31.138 liralık ortalama konut kirası ile Kadıköy de listede üçüncü sıraya yerleşti.

En düşük kira Arnavutköy’de

Sözcü’de yer alan habere göre; ortalama konut kirasının en düşük olduğu ilçe ise 11.557 lira ile Arnavutköy oldu. İlçeyi, 11.679 TL ile Esenyurt, 12.573 TL ile Sultangazi, 12.573 TL ile Silivri ve 13.163 TL ile Sultanbeyli takip etti. Ekim sonu itibarıyla İstanbul genelinde ortalama konut fiyatı 4 milyon 224 bin 143 TL'yi, ortalama kira ise 17 bin 111 TL'yi buldu.

Kira getirisi en yüksek ilçeler

İstanbul'da konut kira getirisi en yüksek üç ilçe, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sancaktepe oldu. Ortalama konut satış fiyatının 1 milyon 923 bin 790 TL olduğu ilçede, ortalama konut kirası 11.679 TL, konut getirisi ise yüzde 7.93 seviyesinde gerçekleşti. Gaziosmanpaşa'da konut getirisi yüzde 7.16'yı, Sancaktepe'de yüzde 6.94'ü buldu. Beykoz ise 2.81'lik oran ile konut getirisi en düşük ilçe oldu.