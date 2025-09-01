İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde aylık artış, yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise değişim oranı, İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 40,83 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

2025 Ağustos ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Eğitim harcamaları grubunda yüzde 14,71, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 4,77, Konut harcamaları grubunda yüzde 2,48, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 2,28, Eğlence ve Kültür harcamaları grubunda yüzde 2,04, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,42, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,21, Haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,77, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 0,39, Ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 0,18 artış, Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda ise yüzde -2,95 azalış görülmüştür. Sağlık Harcamaları grubunda fiyat değişimi izlenmemiştir.

İstanbul’da 2025 Ağustos ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Yeni öğretim yılının başlıyor olması nedeniyle bazı ürün ve hizmetlerde görülen fiyat değişimleri, Konut harcamaları, Alkollü İçecekler ve Tütün harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, Gıda Harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde mevsimsel etki ve piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri ile Giyim ve Ayakkabı harcamalarında yeni sezona girişe bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili olmuştur.

2025 Ağustos ayında en yüksek grup artışı Eğitim Harcamaları grubunda (yüzde 14,71), en yüksek azalış ise Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda (-2,95) grubunda izlenmiştir."

Toptan fiyatlar da arttı

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Temmuz ayında yüzde 1,14 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, 2025 Ağustos ayında yüzde 2,56 oranında arttı.

İTO tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 26,20, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 33,30 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ağustos 2025’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4,49, Madenler grubunda yüzde 4,30, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,43, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 0,83 artış; İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde -0,83 azalış gözlenirken; Mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmemiştir.

Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Ağustos ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; İnşaat Malzemelerinde yüzde 66,60, Mensucatta yüzde 55,41, Gıda Maddelerinde yüzde 30,94, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 29,70, Kimyevi Maddelerde yüzde 26,55, Yakacak ve Enerjide yüzde 24,29, Madenlerde yüzde 18,83 artış gerçekleşmiştir."