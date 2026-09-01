İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyatlar ağustosta aylık yüzde 1,66 artarken, yıllık fiyat artışı yüzde 34,96 olarak gerçekleşti.
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, Ağustos 2026’da aylık bazda yüzde 1,66 arttı.
İstanbul’da yıllık enflasyon ise ağustosta yüzde 34,96 olarak gerçekleşti. Böylece 2026 Ağustos ayında fiyatlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,96 yükseldi.