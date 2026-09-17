İstanbul’un ihracatı ağustosta tarihi seviyeye çıktı

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Türkiye’nin ağustos ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 8,1 yükselerek 23,5 milyar dolara ulaştı. İstanbul ise 8,8 milyar dolarlık dış satımla toplam ihracatın yüzde 37,5’ini karşılayarak iller sıralamasındaki liderliğini sürdürdü.

İstanbul ihracatta liderliğini sürdürdü

Ağustos ayında İstanbul’un ardından 1,71 milyar dolarlık ihracatla Kocaeli ikinci sırada yer aldı. Ankara 1,35 milyar dolarla üçüncü olurken, Bursa 1,24 milyar dolar, İzmir ise 1,19 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İlk 10 il arasında Gaziantep 919,6 milyon dolar, Denizli 448,3 milyon dolar, Mersin 381,2 milyon dolar, Manisa 374,9 milyon dolar ve Hatay 370,5 milyon dolarla sıralandı.

İstanbul’da mücevher ihracatı öne çıktı

İstanbul’un ağustos ayındaki ihracatında sektörler arasında mücevher ilk sırada yer aldı. Mücevher sektörünün dış satımı yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kimyevi maddeler ve mamulleri 1,4 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada bulunurken, hazır giyim ve konfeksiyon 865,4 milyon dolara ulaştı. Elektrik-elektronik sektörünün ihracatı 800,2 milyon dolar, otomotiv sektörünün dış satımı ise 700,5 milyon dolar oldu.

İhracat artışında mücevher başı çekti

İstanbul’da ihracatını en fazla artıran sektör mücevher oldu. Sektörün dış satımındaki artış 1,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Mücevheri, 62,9 milyon dolarlık artışla demir ve demir dışı metaller izledi. Madencilik ürünlerinde 60,8 milyon dolar, çelikte ise 57,5 milyon dolarlık ihracat artışı kaydedildi.

İstanbul’un ihracatında İsviçre ilk sırada

İstanbul’dan ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke İsviçre oldu. Bu ülkeye 1 milyar 18 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Almanya 641,7 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, ABD’ye 536,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Birleşik Krallık’a 412,2 milyon dolar, İspanya’ya ise 387 milyon dolarlık ürün gönderildi.

Ağustosta en fazla ihracat yapan 10 il

İstanbul: 8,80 milyar dolar

Kocaeli: 1,71 milyar dolar

Ankara: 1,35 milyar dolar

Bursa: 1,24 milyar dolar

İzmir: 1,19 milyar dolar

Gaziantep: 919,6 milyon dolar

Denizli: 448,3 milyon dolar

Mersin: 381,2 milyon dolar

Manisa: 374,9 milyon dolar

Hatay: 370,5 milyon dolar