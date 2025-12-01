İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayımlanan 2025 Kasım ayı verilerine göre, İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTO 2023=100) bir önceki aya kıyasla yüzde 1,19 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre fiyatlardaki artış oranı ise yüzde 38,28 oldu.

Aylık artış hız keserek devam etti

Kasım ayında perakende fiyat hareketleri sınırlı artış eğilimini sürdürdü. İTO verilerine göre gıda, konut ve ulaştırma harcamalarında yaşanan artışlar genel endeksteki yükselişi desteklerken, bazı harcama gruplarında sınırlı gerilemeler gözlendi

İTO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025 Kasım ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,19 olarak gerçekleşmiştir.

2024 Kasım ayına göre 2025 Kasım ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 38,28 olarak gerçekleşmiştir.

2025 Kasım ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre

• Alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 2,59,

• Konut harcamaları grubunda yüzde 2,30,

• Sağlık harcamaları grubunda yüzde 1,69,

• Ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,68,

• Çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 1,66,

• Eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,41,

• Lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,37,

• Gıda ve alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 1,28,

• Eğitim harcamaları grubunda 0,02 artış,

• Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde -1,55,

• Ulaştırma harcamaları grubunda yüzde – 0,03 azalış izlenmiştir.

• Haberleşme harcamaları grubunda ise fiyat değişimi izlenmemiştir.

İstanbul’da 2025 Kasım ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Alkollü İçecekler ve Tütün Harcamaları grubunda bir önceki ayda yaşanan fiyat değişimlerinin cari aya yansıması, Konut, Ev Eşyası ve Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, Gıda Harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsimsel etkisinin devam etmesi ile Giyim ve Ayakkabı harcamaları ile Ulaştırma harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili olmuştur.

2025 Kasım ayında en yüksek grup artışı Alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda (yüzde 2,59), en yüksek grup azalışı ise giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda (-1,55) izlenmiştir.

Harcama grupları itibariyle değişim oranlarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir:"