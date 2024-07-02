İstanbul’un mayıs ayı enflasyonu %3,42 oldu

İTO, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nin bir önceki aya göre %3,42, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise %3,85 oranında arttığını duyurdu. İTO’ya göre yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksi %82,14, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde %60,49 olarak arttı.

Haziran 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Konut Harcamalarında yüzde 8,01, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 4,06, Gıda Harcamaları grubunda 2,66, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda 2,50, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 2,41, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,50, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,54 artış izlendi.