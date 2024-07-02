İstanbul’un mayıs ayı enflasyonu %3,42 oldu
İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'da perakende fiyatların haziranda bir önceki aya göre hafif düşüşle yüzde 3,42 oranında arttığını açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 82,2 olarak hesaplandı. Bu oran, mayıs ayında yüzde 82,12 seviyesindeydi. Haziranda toptan fiyatlardaki artış da yüzde 3.85 olarak hesaplandı ve yıllık artış yüzde 60,49’a geriledi.
İTO, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nin bir önceki aya göre %3,42, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise %3,85 oranında arttığını duyurdu. İTO’ya göre yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksi %82,14, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde %60,49 olarak arttı.
Haziran 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Konut Harcamalarında yüzde 8,01, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 4,06, Gıda Harcamaları grubunda 2,66, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda 2,50, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 2,41, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,50, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,54 artış izlendi.