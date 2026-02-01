İstanbul’un ocak ayı enflasyonu açıklandı

2025 Ocak ayına göre 2026 Ocak ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde % 36,15 olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak ayında İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTFE) verilerine göre, harcama gruplarında aylık bazda farklı oranlarda değişimler kaydedildi.

Sağlık ve ulaştırma ilk sırada, giyim geriledi

İstanbul'da bir önceki aya kıyasla; sağlık harcamaları yüzde 11,94, ulaştırma yüzde 9,96, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 8,52, lokanta ve oteller yüzde 6,22, ev eşyası yüzde 4,40, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 4,27, haberleşme yüzde 4,26, eğlence ve kültür yüzde 3,23, konut yüzde 2,56, eğitim yüzde 2,53 ve alkollü içecekler ile tütün grubu yüzde 0,21 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 2,32’lik düşüş yaşandı.

Harcama gruplarına göre 2026 ocak aylık değişim

İstanbul’da 2026 yılı Ocak ayı fiyat endeksinin oluşumunda farklı harcama gruplarındaki gelişmeler belirleyici oldu.

Bu dönemde; sağlık, ulaştırma ile çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında, kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ve piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri etkili olurken; lokanta ve oteller grubunda yukarı yönlü fiyat hareketleri dikkat çekti. Gıda harcamaları grubunda ise bazı ürünlerde kış mevsiminin etkisiyle artan fiyatlar öne çıktı. Buna karşılık giyim ve ayakkabı grubunda, piyasa koşullarına bağlı olarak aşağı yönlü fiyat değişimleri izlendi.

Ocak 2026 itibarıyla en yüksek aylık artış yüzde 11,94 ile sağlık harcamaları grubunda, en yüksek düşüş ise yüzde 2,32 ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda gerçekleşti.