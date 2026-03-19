İstanbul'un tarihi gözde apartmanı rekor fiyata satıldı!

Park Elektrik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti şirkete ait olan yatırım amaçlı gayrimenkul, hâkim ortak Park Holding’e satıldı.

Görkemli yapının güncel piyasa değeri de ortaya çıktı. Brüt 2 bin 904 metrekare kapalı alana sahip olan bina, 780 milyon TL + KDV bedelle devredildi.

1905-1906 yıllarında inşa edildi

Mimarlık tarihinde önemli bir yere sahip olan ve halk arasında "Sarkuysan Binası" olarak bilinen yapı, Rum mimar Konstantinos Kyriakidis tarafından 1905-1906 yıllarında inşa edildi.

Lübnanlı Levanten Selim Hanna Frej tarafından yaptırılan ve adını bu aileden alan apartman, Bankalar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi’nin kesişimindeki eşsiz konumuyla dikkat çekiyor.

İkinci derece tarihi eser niteliğindeki yapı, 1983 yılında Sarkuysan tarafından satın alınmış, uzun yıllar hizmet binası olarak kullanıldıktan sonra çeşitli dönemlerde kapsamlı restorasyonlardan geçmişti.

Nisan ayında devir işlemlerinin tamamlanması beklenen bu tarihi mülk, günümüzde İstanbul Galata Üniversitesi’ne ev sahipliği yapıyor. Sözcü'nün haberine göre satışın gerçekleştirildiği Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, 156 ada 1 parselde kayıtlı olan bina, hem mimari estetiği hem de yüksek satış bedeliyle dikkat çekti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Şirket mülkiyetinde bulunan ve yatırım amaçlı gayrimenkul niteliğindeki, İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi, 156 ada 1 parseldeki, fiili brüt kapalı alanı 2.904 metrekare olan taşınmazın, hâkim ortak Park Holding A.Ş.’ye satılmasına karar verildi.

Satış bedeli, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 17 Şubat 2026 tarihli ve 2025REV1420 numaralı değerleme raporuna göre belirlenmiş olup, 31 Aralık 2025 itibarıyla 769.560.000 TL olarak takdir edilen gayrimenkulün güncel pazar değeri göz önünde bulundurularak, KDV hariç 780.000.000 TL peşin satış bedeli tespit edildi.

Peşin satış bedeli, tapuda ilgili devir işlemlerinin tamamlanacağı tarihe kadar geçerli olacak.

Tapu devir tarihinde satış bedelinin tamamı veya bir kısmı ödenmezse, ödenmemiş tutara, Şirket’in bağlı olduğu grup firmaları arasında uygulanan ve her çeyrek güncellenen grup içi TL cinsi faiz oranı işletilecek.

İşlem, Sermaye Piyasası Kurulu II-23.3 sayılı Tebliği uyarınca %75’lik sınırın altında kaldığı için “önemli nitelikte işlem” olarak değerlendirilmeyecek.