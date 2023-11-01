İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 72,73

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,69, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,53 oranında arttı.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, değişim oranı perakendede yüzde 72,73, toptan fiyatlarda ise yüzde 64,04 olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ekim 2023’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamaları grubunda yüzde 15,33, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 4,58, Gıda Harcamalarında yüzde 4,28, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 4,05, Konut Harcamalarında yüzde 1,82, Diğer Harcamalarında yüzde 0,08 artış, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde -1,38 ve Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde -2,33 azalış izlenmiştir.

Ekim 2023’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 5,22, Mensucat Grubunda yüzde 4,57, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,50, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 2,38, Madenler Grubunda yüzde 1,95, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,73, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,33 artış izlenmiştir."