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İstavritin kilosu 75 liraya düştü, vatandaşlar akın etti

Zonguldak’ta 75 liradan satılan istavrite vatandaşlar adeta akın etti.

Haber Merkezi
İHA
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İstavritin kilosu 75 liraya düştü, vatandaşlar akın etti
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Zonguldak‘ta bugün balık tezgahlarında istavrit 75 liradan satıldı. İstavritin fiyatının ucuz olduğunu gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

İstavrite yoğun ilgi

Dakikalar içerisinde istavrit tükenme noktasına geldi. Yaşanan ilgi hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “İki gündür istavrit balığı denizlerde bol çıkıyor. Şu anda Zonguldak’ın bütün denizlerinde istavrit bolluğu yaşanıyor. O yüzden dün istavrit 100 liraydı bugün 75 lira. Gördüğünüz gibi her haneye yeter. Bir tane bisküvitin 50 lira olduğu yerde balık 75 lira. İnşallah böyle devam eder halkımız bol bol balık yer. Şu anda 75 lira da uygun. Bir salata bir çorba 1 kilogram istavrit bir aileye çok rahat yeter” dedi.

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