İşte 10 başlıkta 2023 yılı enflasyonunda öne çıkanlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 2,93 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda ise, yüzde 64,77 olarak hesaplandı. Veri, Merkez Bankası'nın yüzde 65 olan tahmininin hemen altında gerçekleşirken; Türkiye, 2023 yılını son 22 yılın en yüksek enflasyon kapanışı ile geride bıraktı.

Peki 2023 yılına baktığımızda enflasyonda hangi başlıklar öne çıkıyor?

1. TÜİK, 2023 yılı tüketici enflasyonunu yüzde 64,77 olarak açıkladı. Bu rakam, 2001 krizinden bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı oldu.

2. Yıllık ortalama enflasyon yüzde 53,86 olarak belirlendi

3. Aralık’taki tüketici enflasyonu, 60 yılın ortalama Aralık ayı artışının üzerine çıktı.

4. Gerçekleşen enflasyon, hedef tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşti. OVP’de 2023 yılsonu hedefi yüzde 24,9 olarak belirlenmişti. TCMB ise, Ocak ay Enflasyon Raporu’nda yılsonu enflasyonunu yüzde 22,3 olarak tahmin etmişti.

5. Önemli bir gıda üretici olmasına karşın, yıllık enflasyonun artışın 18,3 puanı gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Ulaştırma grubu da, yıllık enflasyonu 11,6 puanı yukarı çekti.

6. Yüzde 25’lik sınırlamaya rağmen, kiralardaki 108’i aşan yüksek artış dikkat çekti.

7. Geçen yılın tamamında;

* Dana eti yüzde 134, kuzu eti yüzde 150

* Temel hastane ücretleri yüzde 105

* Üniversite eğitimi yüzde 129

* Şehir için taksi fiyatları yüzde 128

* Tren ücretleri yüzde 113

* Benzin yüzde 83,7, motorin yüzde 66,3, LGP (dolum) yüzde 74,7 arttı.

8. -2020-2022 arasında TÜFE aleyhine büyük oranda açılan makas, 2023’te tersine döndü. Geçen yıl TÜFE’deki artış Yİ-ÜFE artışının yaklaşık 20 puan üzerinde gerçekleşti.

9. Bağımsız akademisyenler araştırma grubu ENAG yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 127 olarak hesapladı.

10. Olağan yıllarda TÜİK verileriyle yakın giden İTO’nun İstanbul’da perakende fiyat artışını ölçen endeksine göre de enflasyon yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

Ve sosyal medyadan bir yorum:

“Sevinciniz Türkiye enflasyonu gibi yüksek, Üzüntünüz memur maaşı gibi düşük olsun!”