İşte 'bu kadar da olmaz' dedirten liste: Zeytinyağında boya, bonbon şekerde ilaç etken maddesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek gıda satışı yapan ya da gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerin ifşasına devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı listede yer alan ürünler 'pes' dedirtti. Zeytinyağında boya, bonbon şekerde ilaç etken maddesi çıktı.
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakanlık bu kez de zeytinyağında boya, çayda ve bonbonda ilaç etken maddesi tespit etti. İşte o listeden örnekler:
- Peril Gıda Alkolsüz Fonksiyonel İçecekler İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Kocaeli: Ginsengli bonbon şekerde ilaç etken maddesi.
- Nur Baharat-İrfan Demir/İstanbul-Skinny Tea: Çayda ilaç etken maddesi.
- Eymen Heco-99615423144/Gaziantep: Hairat Halep Zeytinyağı’nda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti.
- Saf Naturel Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Ankara: Süzme çiçek balında taklit veya tağşiş.
- Mustafa Akıner Et ve Et Ürünleri/Afyonkarahisar: Isıl işlem görmüş piliç sucukta sakatat (baş eti).
- Gıdastore Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi/İstanbul: Kuru kekikte yabancı madde tespiti.