İşte 'bu kadar da olmaz' dedirten liste: Zeytinyağında boya, bonbon şekerde ilaç etken maddesi

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakanlık bu kez de zeytinyağında boya, çayda ve bonbonda ilaç etken maddesi tespit etti. İşte o listeden örnekler:

- Peril Gıda Alkolsüz Fonksiyonel İçecekler İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Kocaeli: Ginsengli bonbon şekerde ilaç etken maddesi.

- Nur Baharat-İrfan Demir/İstanbul-Skinny Tea: Çayda ilaç etken maddesi.

- Eymen Heco-99615423144/Gaziantep: Hairat Halep Zeytinyağı’nda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti.

- Saf Naturel Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Ankara: Süzme çiçek balında taklit veya tağşiş.

- Mustafa Akıner Et ve Et Ürünleri/Afyonkarahisar: Isıl işlem görmüş piliç sucukta sakatat (baş eti).

- Gıdastore Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi/İstanbul: Kuru kekikte yabancı madde tespiti.