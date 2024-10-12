  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İşte 'bu kadar da olmaz' dedirten liste: Zeytinyağında boya, bonbon şekerde ilaç etken maddesi
Takip Et

İşte 'bu kadar da olmaz' dedirten liste: Zeytinyağında boya, bonbon şekerde ilaç etken maddesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek gıda satışı yapan ya da gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerin ifşasına devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı listede yer alan ürünler 'pes' dedirtti. Zeytinyağında boya, bonbon şekerde ilaç etken maddesi çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İşte 'bu kadar da olmaz' dedirten liste: Zeytinyağında boya, bonbon şekerde ilaç etken maddesi
Takip Et

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakanlık bu kez de zeytinyağında boya, çayda ve bonbonda ilaç etken maddesi tespit etti.  İşte o listeden örnekler:

- Peril Gıda Alkolsüz Fonksiyonel İçecekler İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Kocaeli: Ginsengli bonbon şekerde ilaç etken maddesi.

- Nur Baharat-İrfan Demir/İstanbul-Skinny Tea: Çayda ilaç etken maddesi.

- Eymen Heco-99615423144/Gaziantep: Hairat Halep Zeytinyağı’nda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti.

- Saf Naturel Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Ankara: Süzme çiçek balında taklit veya tağşiş.

- Mustafa Akıner Et ve Et Ürünleri/Afyonkarahisar: Isıl işlem görmüş piliç sucukta sakatat (baş eti).

- Gıdastore Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi/İstanbul: Kuru kekikte yabancı madde tespiti.

Bakanlık listeyi paylaştı: Kebapta tekila, kokoreçte votka ve viski tespit edildiBakanlık listeyi paylaştı: Kebapta tekila, kokoreçte votka ve viski tespit edildiEkonomi
Köfteci Yusuf’tan videolu açıklama! Köfteyi nasıl ucuz sattığını tek tek anlattıKöfteci Yusuf’tan videolu açıklama! Köfteyi nasıl ucuz sattığını tek tek anlattıGündem

 

Ekonomi
Boeing, 17 bin kişiyi işten çıkaracak
Boeing, 17 bin kişiyi işten çıkaracak
Çin, ekonomisini canlandırmak için yeni mali önlemleri açıkladı
Çin, ekonomisini canlandırmak için yeni mali önlemleri açıkladı
2025'te yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? İşte tahminler...
IMF'den Türkiye yorumu: Enflasyonun düşmesi bekleniyor
2025'te enflasyon yüzde kaç olacak?
Prof. Dr. Özgür Demirtaş harç ve vergilere ateş püskürdü!
Prof. Dr. Özgür Demirtaş harç ve vergilere ateş püskürdü!
İşte kredi kartlarından alınacak fonun toplam miktarı!
İŞTE KREDİ KARTLARINDAN ALINACAK FONUN TOPLAM MİKTARI!