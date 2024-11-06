İşte CHP'nin asgari ücret teklifi: En az 30 bin TL olsun

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de bütçe maratonun başladığını, bu süreçte raporlarda kurumların harcamalarını günden günde daha net gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı kesin hesabını eleştiren Başarır, 2023 sonunda 4,5 milyar liraya çıkan motorlu hava taşıtları kalemiyle ilgili harcamanın detaylarının açıklanmasını istedi.

Başarır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "yine asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceklerine" ilişkin açıklamada bulunduğunu belirterek, "Yine kelimesi önemli, demek ki bugüne kadar işçinin enflasyona ezildiğini kabul eden bir bakan var" diye konuştu.

Enflasyon hedefinin tutmadığını söyleyen Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik eleştirilerde de bulundu.

Şimşek göreve geldiğinde enflasyonun yüzde 38'lerde olduğunu belirten Başarır, sonraki süreçte yüzde 75'e yükseldiğini söyledi. Başarır, "Enflasyon düşecek mi, hayır. Bununla ilgili veri yok ama bir veri var; 2025 yılında MTV'ye, ehliyete, pasaporta, yurt dışından getirilen telefonlara yüzde 44 civarında zam geliyor. Ülkede emekliye umut yok, asgari ücrete ilişkin hiç iyi veriler yok ama zam oranları belli. 17 bin lira olan asgari ücret, bu enflasyon hesabında 10 bin liraya düşmüş şimdi yüzde 20-25 civarında bir zam yapmayı düşünüyorsunuz. Nasıl geçinecek bu insanlar. Asgari ücret en az 30 bin lira olmalı." ifadelerini kullandı.