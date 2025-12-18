İşte dünyada sosyal hayatın en pahalı olduğu şehirler: İstanbul kaçıncı sırada?

Time Out dergisinin dünya genelinde 100’den fazla şehirde yaşayan 18 binden fazla kişiyle yaptığı ankete göre, dışarıda vakit geçirmek ve sosyalleşme açısından en pahalı şehirler belirlendi.

Araştırmada konut ve temel yaşam giderleri değil; dışarıda yeme-içme, gece hayatı ve kültürel etkinliklerin maliyetleri esas alındı.

Dünyanın en pahalı şehri: Seul

Ankete göre Güney Kore’nin başkenti Seul, yerel halkın deneyimlerine dayanarak dünyanın en pahalı şehri olarak ilk sırada yer aldı.

Kuzey Avrupa şehirleri de listenin üst sıralarında yer aldı. Norveç’in Oslo ve İsveç’in Stockholm kentleri, yüksek yiyecek, içecek ve eğlence fiyatlarıyla dikkat çekti.

Oslo, restoran fiyatlarında en düşük “uygunluk” puanını alan şehir oldu. Halkın yalnızca yüzde 24’ü dışarıda yemenin makul olduğunu belirtti.

Sydney, günlük sosyal yaşamın en pahalı olduğu şehirlerden biri olurken, Los Angeles da restoran ve gece hayatı maliyetleri nedeniyle üst sıralarda yer aldı.

İstanbul ikinci sırada yer alıyor

Araştırmada İstanbul ikinci sırada yer aldı. Sonuçlar, özellikle artan enflasyonun kentte sosyal hayatın maliyetini ciddi şekilde yükselttiğini ortaya koydu.

Londra ise ücretsiz müze ve kültürel etkinliklere rağmen 13. sıraya yerleşti.

En pahalı şehirler

1- Seul (Güney Kore)

2- İstanbul (Türkiye)

3- Oslo (Norveç)

4- Stockholm (İsveç)

5- Kyoto (Japonya)

6- Atina (Yunanistan)

7- Sydney (Avustralya)

8- Auckland (Yeni Zelanda)

9- Münih (Almanya)

10- Brisbane (Avustralya)

11- Los Angeles (ABD)

12- Singapur

13- Londra (Birleşik Krallık)

14- Vancouver (Kanada)

15- Miami (ABD)

En uygun fiyatlı şehirler

1- Medellin (Kolombiya)

2- Bogota (Kolombiya)

3- Pekin (Çin)

4- New Orleans (ABD)

5- Napoli (İtalya)

6- Hanoi (Vietnam)

7- Chiang Mai (Tayland)

8- Şanghay (Çin)

9- Lima (Peru)

10- Cakarta (Endonezya)

11- Johannesburg (Güney Afrika)

12- Bangkok (Tayland)

13- Abu Dabi (BAE)

14- Santiago (Şili)

15- Cape Town (Güney Afrika)