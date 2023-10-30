İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarının fiyatlar üzerine yansımasının ardından giyim ve hizmetler kalemi öncülüğünde TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 3.9 artması, yıllık bazda ise sınırlı yükselerek yüzde 62.1'e çıkması bekleniyor.

Reuters'ın anketine katılan 15 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 3.2 ila yüzde 5 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 61 ila yüzde 64.1 arasında bulunuyor.

Rezervler yılbaşından beri yüzde 33.7 arttı

Cumburbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanmasının ardından ekonomi yönetimi ve uygulamalar da değişti. TCMB'nin rezervlerini TL'nin seviyesini belirlemek için kullanmayı bırakmasıyla TL büyük bölümü seçimlerin ardından olmak üzere yılbaşından beri yüzde 33.7 değer kaybetti.

Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanısıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV'de artışlara gidildi. Tek seferlik ek MTV getirilirken, BSMV ve harçlar da artırıldı. Temmuz ve Ağustos aylarında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı.

Hem temmuz hem de ağustosta aylık enflasyon çift haneli seviyeye yakın seyretti. Eylül ayında TÜFE aylık yüzde 4.75 artarak nispeten yavaşlamış ve Merkez Bankası (TCMB) kur ve vergi artışlarının fiyatlara yansımasının önemli ölçüde gerçekleştiğini belirtmişti.

Goldman Sachs'tan 'fiyat baskılarında düşüş trendi' öngörüsü

Goldman Sachs bir araştırma notunda son çeyrekte daha zayıf iç talep ve TL'de büyük bir değer kaybı olmaması beklentisi eşliğinde bir önceki döneme göre fiyat baskılarının düşüş trendinde olacağını öngördüklerini belirtti ve ekledi:

"Manşet enflasyonun baz etkisinin ve art arda gelen fiyat baskılarının azalması ile beraber %62.3'e yükselmesini bekliyoruz. Ekim ayında bir önceki döneme kıyasla çekirdek enflasyonun düşmesini öngörüyor ve vergi zamları, maaş artışları ve TL'deki değer kaybının fiyatlara geçişkenliğinin tamamlandığını düşünüyoruz."

Faiz yüzde 35 seviyesine çıkarıldı

Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini hazirandan beri yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 35 seviyesine çıkardı. TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan daha artırdığı toplantıda dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 69.5 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 65 ila yüzde 73.5 bandında yer alıyor. Eylül ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı yüzde 68.5 seviyesindeydi.