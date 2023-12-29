İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Aralık ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Kış aylarında gıdanın yanısıra, konutta doğalgaz kullanımındaki artışının enflasyonu yukarı yönlü etkilemesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporu ve piyasa tahminleri enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 70 - 75 bandında zirve yapacağını gösteriyor. TCMB, gelecek yıl sonunda enflasyonun yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyor.

Beklenti anketi sonuçları ne diyor?

AA Finans'ın beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlanırken; ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Kasımda enflasyon, yüzde 3,28 artış göstermişti.

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Reuters'ın dokuz katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette ise, aralık ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 64.1 ila yüzde 65.8 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler yüzde 2.5 ila yüzde 3.6 bandında yer alıyor. Beklentilerin ortalaması ise, enflasyonun aylık yüzde 3.1 artması, yıllık yüzde 65.1 seviyesine yükselmesi yönünde.