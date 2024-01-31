İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini, 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Ekonomistler, aylık enflasyonda sert yükseliş beklerken; sebebinin yılbaşında birçok ürüne gelen zamların yanı sıra asgari ücrete yapılan yüzde 49 oranındaki zammın hizmet ve üretim sektörlerine olan etkisi olduğunu değerlendiriliyor. Ocak ayında gıda fiyatlarındaki mevsimsel artışın yanı sıra hanehalkı doğalgaz kullanımının artışının da enflasyona etkisi olacağı öngörülüyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin, ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, ocak ayında enflasyonun aylık yüzde 6,5 artması, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 64,5 seviyesine sınırlı düşüş göstermesi bekleniyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta yüzde 2,93 artış gösterirken; yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak hesaplanmıştı.