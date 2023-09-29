İşte ekonomistlerin enflasyon tahminleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim Salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri, yüzde 3.7 ila yüzde 6.2 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 60 ila yüzde 63.7 arasında bulunuyor. Medyan beklenti, TÜFE'nin eylülde aylık yüzde 4.9 artması, yıllık bazda yükselişine devam ederek yüzde 61.7'ye çıkması yönünde.

AA Finans'ın beklenti anketi ise, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin, en düşük beklentisi yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9 aralığında yer aldı. Enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık enflasyon yüzde 47,83'ten yüzde 58,94'e yükselerek yılın zirvesine yerleşmişti.