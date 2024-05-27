İşte ekonomistlerin Türkiye için 'büyüme' beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin birinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini 31 Mayıs cuma günü açıklayacak. Reuters'ın 12 kurumla yaptığı ankete göre, 2024 yılı ilk çeyrek için büyüme beklentileri yüzde 5 ila yüzde 7 bandında yer alıyor.

Türkiye ekonomisi veriye baz oluşturan dönem olan 2023 birinci çeyrekte yüzde 4, geçen yılın tamamında ise yüzde 4.5 büyümüştü.

Yıllık büyüme sorusuna cevap veren 10 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre, Türkiye ekonomisi yüzde 3,15 büyüme kaydedecek. Tahminler yüzde 2,8 ile yüzde 3,5 arasında bulunuyor. Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yılı için ise, yüzde 4 büyüme öngörülüyor.

İç tüketimin ikinci yarıda yavaşlaması bekleniyor

Ekonomistler sıkılaşan para politikasına rağmen, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçim öncesi öne çekilen talebin birinci çeyrekteki ekonomik büyümeye katkı verdiğine dikkat çekiyor.

Genel beklenti yılın ikinci yarısında iç tüketimin yavaşlayacağı yönünde. Ekonomi yönetimi de yılın kalanında "daha dengeli bir büyüme kompozisyonu" görüleceğini söylüyor.

Enflasyonu düşürmek ve iç talebi yavaşlatmak için önlemler alındı

Hükümet geçen sene yapılan genel seçimlerin ardından uygulamaya başladığı ekonomi programı çerçevesinde enflasyonu düşürmek ve artan iç talebi yavaşlatmak için önlemler aldı. Geçen sene haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak, TCMB politika faizini sonuncusu mart ayında olmak üzere 4.150 baz puan yükseltti.

İhracatı arttırarak ve iç talebin körüklediği ithalatı azaltarak cari açığı daraltmayı ve büyümenin kompozisyonunda değişim yaratmayı hedeflayen ekonomi yönetimi, bu gelişmelerin enflasyonun düşüşüne de katkı sağlayacağını öngörüyor.

Goldman Sachs: İkinci yarıda yavaşlama tahminimizden keskin olacak

Goldman Sachs bir araştırma notunda, asgari ücrete yapılan zam ve hane halkının gelecekte daha yüksek enflasyon beklentisiyle alımlarını öne çekmesi sonucu ilk çeyrekte güçlü büyüme gerçekleştiğini belirtti ve ekledi:

"Hem asgari ücret artışından gelen ivme hem de sabit olmayan enflasyon beklentileri göz önüne alındığında, ilk çeyrekte büyümenin ana itici gücünün özel tüketim olmasını bekliyoruz. Mart ayından bu yana belirgin biçimde sıkılaşan politika ve enflasyon beklentilerinde şu ana kadar bir değişiklik olmaması bize ikinci yarıdaki yavaşlamanın tahminimizden daha keskin olacağını gösteriyor."