İşte Hollandalı bankadan dolar/TL ve enflasyon tahmini

ING, bu yılın geri kalanında başka bir döviz kuru şoku, büyük ücret ayarlamaları, yönetilen fiyatlarda beklenmedik artışlar veya emtia fiyatlarında sıçramalar olmaması durumunda, enflasyonu yüzde 30'un altında beklemeye devam ettiklerini bildirdi.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yabancı para zorunlu karşılık oranlarında 200 baz puanlık genel bir artış (bankacılık sisteminden 7 milyar dolardan fazla para çekilmesi), ihracatçılar için teslim zorunluluklarının temmuz ayı sonuna kadar geçici olarak yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılması ve bankalar için şirketlerin TL mevduat payına aylık 0,3 puanlık daha yüksek bir dönüşüm hedefi getirilmesi gibi çeşitli önlemler açıkladı" diyen ING; "Bu hamleler dövizden TL'ye geçişi teşvik etmeyi ve döviz rezervlerini yenilemeye başlamayı amaçlamaktadır. Bu rezervlerin seyri, enflasyon oranları ve yerleşiklerin yatırım tercihleri ile birlikte Türk varlıklarının cazibesini belirlemede çok önemli olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"TL, TCMB'nin faiz artırımlarıyla daha da desteklenen güçlü bir carry sunuyor ve şahin iletişim, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda temkinli olacağını gösteriyor" şeklinde belirten ING, önümüzdeki aylarda bazı indirimler görebilecek olsak da, bu durumun TL'nin cazibesini önemli ölçüde etkilemeyeceğini öngöndü.

"Yıl sonu dolar kuru tahminimiz 43 TL"

Bu nedenle, piyasaların uzun pozisyonlarla ilgilenmeye devam edeceğine inanan ING, "Ancak diğer yandan, daha önce gördüğümüz gibi aynı seviyede pozisyon almayı bekleyemeyiz. Bununla birlikte, bir miktar dalgalanma durumunda likiditenin tekrar sıkılaşabileceği için spot piyasayı vadeli piyasaya tercih ediyoruz. Yılın ilk yarısının sonu için dolar/TL kurunu 39,44 ve yılsonu tahminimizi 43 olarak öngörüyoruz" dedi.

Türk devlet tahvillerinin mart ayında dövizdeki hareketin ardından, özellikle eğrinin kısa ucunda güçlü bir satış gördüklerini ve bunun eğrinin güçlü bir şekilde düzleşmesine neden olduğunu anlatan ING, "Piyasa o zamandan beri pek değişmedi. FX vadeli zımni getirisine benzer şekilde, burada da bir miktar normalleşme ve yeniden yükseliş görmemizin daha uzun süre alacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.