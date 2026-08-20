İşte OVP'nin açıklanacağı tarih!

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Ekonomi yönetiminin, Türkiye ekonomisinin gelecek üç yılına yön verecek Orta Vadeli Program (OVP) ile 2027 yılı merkezi yönetim bütçesine yönelik çalışmaları hız kazandı. ekonomim.com'un edindiği bilgiye göre 2027-2029 dönemini kapsayacak OVP'nin 7 Eylül’de açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, programın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ekonomi yönetiminin önünde yoğun bir çalışma dönemi bulunduğuna dikkat çekerek, bir yandan Orta Vadeli Program’ın hazırlandığını, diğer yandan TBMM’ye sunulacak reformlara yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Ekonominin üç yıllık rotası belirlenecek

OVP kapsamında 2027-2029 dönemine ilişkin enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat gibi temel makroekonomik göstergeler belirlenecek.

Programda ayrıca kamu maliyesi ve bütçe dengesine ilişkin hedefler, kamu idarelerinin ödenek tavanları ile öncelikli reform alanlarında uygulanacak politika ve tedbirlerin çerçevesi ortaya konulacak.

Küresel, bölgesel ve yurt içindeki ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan OVP ile hem kamu hem de özel sektör açısından öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor. Program, uygulama sonuçları ve ekonomik koşullardaki değişimlere göre her yıl güncelleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da daha önce yaptığı açıklamada, güncellenmiş OVP’nin eylül ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, fiyat istikrarının temel öncelik olmaya devam edeceğini, bunun yanında büyüme, istihdam ve yatırımların desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etmişti.

OVP'nin ardından bütçe mesaisi

Ekonomi yönetiminin gündemindeki bir diğer önemli başlık ise 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi.

OVP'de ortaya konulacak makroekonomik hedefler doğrultusunda 2027 yılı bütçe teklifine son şekli verilecek. Bütçede gelecek yıla ilişkin gelir tahminleri, gider ödenekleri ve bütçe dengesine ilişkin temel esaslar yer alacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 17 Ekim'e kadar TBMM'ye sunulması planlanıyor. Teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'daki görüşmelerin ardından yasalaşacak.