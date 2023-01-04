İşte yüzde 30 zamlı yeni memur maaşları

ANKARA (EKONOMİ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, memur ve emeklilere yapılan maaş artış oranının yüzde 30’a yükseltildiğini açıklamasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu oranlar doğrultusunda memur maaşlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. En düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli maaşı ise 7 bin 901 liraya yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir.

- 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde %8 oranında artış öngörülmüştü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon %15,40 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave %8,48 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda %16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak %15,40 oranında artış sağlanacaktı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere bu oranlar %30 olarak uygulanacaktır.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9.105 TL’den 11.848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 6.078 TL’den 7.901 TL’ye yükselmiştir.

Bu artışlar neticesinde 2023 yılı Ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda yer alan Tablo 1’de gösterilmektedir.

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.