İSTİB Başkanı Kopuz: Ramazan öncesi zam yapmayalım

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarım ürünlerinin işlenerek ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, "Topraklarımızda altın yetiştirip, gümüş fiyatına satmamamız gerekiyor. Ürünlerimizi işleyerek katma değerini artırır ondan sonra ihraç edersek milli hasılamıza çok daha fazla katkı yaparız." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada, Kopuz'un, İstanbul Ticaret Borsası'nın mart ayı meclis toplantısında yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

İSTİB Başkanı Kopuz, ramazan ayı yaklaşırken gıda sektörüne çağrıda bulunarak, genel enflasyonda bir miktar yavaşlama olduğunu ancak Türkiye'de özellikle işlenmiş gıdadaki enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

Kopuz, "Bununla birlikte, başta doğal gaz olmak üzere enerji fiyatlarındaki gerileme dolayısıyla üretim maliyetlerindeki baskının kısmen azaldığı da göze çarpıyor. Bu noktada, ticaret erbabını ramazan ayının ruhuna uygun şekilde davranmaya çağırıyorum. Ramazanda tüketimin artacağı beklentisini fiyatlara yansıtmayalım. Ülke olarak yüzyılın felaketinin yaraları sarmaya çabaladığımız bir süreçte, fırsatçılara izin vermeyelim." ifadelerini kullandı.

Katma değerli ihracat

Tarımsal ihracatın ilk 2 ayda 5,4 milyar dolarla rekor kırdığını, ihracatla birlikte üretimin sürekli artmaya devam ettiğini anlatan Kopuz, hububattan zeytinyağına, süs bitkilerinden sebze meyveye kadar her sektörde dış satımın arttığını bildirdi.

Kopuz, ihracatın katma değerli biçimde yapılmasının önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İlk 2 ayda sadece İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı sektörümüz 67,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İspanya bu dökme ürünlerimizi şişeleyecek ve katma değerli bir biçimde tüm dünyaya satarak bizim kazandığımızdan çok daha fazlasını kazanacak. Topraklarımızda altın yetiştirip, gümüş fiyatına satmamamız gerekiyor. Ürünlerimizi işleyerek katma değerini artırır ondan sonra ihraç edersek milli hasılamıza çok daha fazla katkı yaparız."

Kopuz, deprem bölgesinde şubatta ihracatta düşüş yaşandığını kaydederek, tarımsal üretimin ve ihracattaki artış trendinin sürmesi için çabaları sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Gıda tedariklerini depremzede üreticilerden yapın

Ali Kopuz, deprem bölgesinin normalleşmesi için yapılması gerekenlerden bahsederek, bu konuda geç kalmanın ikinci felaket olabileceğini, hem devletin hem sivil toplum kuruluşları ile şirketlerin ellerinden geleni yaptığını anlattı.

Tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen desteklere değinen Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biliyorsunuz, zaman zaman zincir marketleri eleştiriyoruz. Şimdi bu zor günlerde onlar için de kendilerini ispatlama zamanı. Böylesi zor zamanlar, millet ve memleket sevgisini göstermek için fırsattır ve turnusol kâğıdı niteliğindedir. Mademki büyük bir felakete uğradık ve seferberlik ruhuyla yaralarımızı sarıyoruz, diğer ulusal zincir marketlerden de benzer adımları bekliyoruz. Özellikle hızla bozulabilecek taze sebze meyve ürünleri başta olmak üzere, gıda tedariklerini deprem bölgesindeki üreticilerden temin etmelerini önemli görüyoruz. Bu sayede, depremden etkilenen 11 ilin ekonomisinin yeniden canlanmasının ve normalleşme sürecinin hızlanacağına inanıyoruz."