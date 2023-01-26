İSTİB: Modern hayatın temposu insanları hızlı yaşamaya zorunlu kılıyor

İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB) düzenlediği ve gıda sektörünün sorunlarının tüm yönleriyle tartışıldığı Borsa Meydanı toplantılarında bu ay ev dışı tüketim sektörü ele alındı. Toplantıda televizyonlardaki gastronomi programlarının yanlış bir algı oluşturduğuna dikkat çekilerek, sektöre yönelen gençlerde hayal kırıklığına yol açtığı belirtildi.

İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, ev dışı tüketim sektörünün son yıllardaki gelişimine dikkati çekti. Kasap, "Evlerdeki yeme içme alışkanlıklarımız hızla değişiyor. Modern hayatın temposu özellikle metropollerde çalışan insanları hızlı yaşamaya zorunlu kılıyor. Bu süreç dev bir sektör doğuruyor. Böylesi önemli bir sektöre gereken önemin verilmesi ve potansiyelinin değerlendirilmesi için elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

İSO Endüstriyel Yemek Sanayii Meslek Komite Başkanı, Meclis Üyesi Sedat Zincirkıran ise endüstriyel yemek sanayinin özellikle son 15 yılda önemli bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, "Sektörümüzün hızla gelişmesinin en önemli nedenlerinden biri bu. İstihdamla ilgili sorunlarımızı çözebilirsek, uluslararası hizmet verme yolunda da daha hızla büyüyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ da sektörün ihracat kapasitesine vurgu yaparak, "Tek bir kap yemek 56 sektörü hareketlendiriyor, destekliyor. Bu nedenle ihracat kapasitemizi artırmak için çalışıyoruz. Osmanlı coğrafyasındaki onlarca ülkede benzer damak tatları sayesinde çok büyük bir potansiyelimiz var. Bunu değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

“Mutfak kültürümüzü ne yazık ki kullanamıyoruz”

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz, kahvaltı ve öğle yemeğinin çalışanlar tarafından dışarıda yendiğini belirtti. Şahinöz, "Sektörümüz dünya standartlarında üretim yapıyor, servis veriyor. Sadece turizmi bile düşünsek büyük bir dolaylı etkimiz var. Her sektörü besliyoruz. Ayrıca bizim sektörümüzün toplum sağlığı açısından da çok önemli olduğu ortadadır." yorumunu yaptı.

İSTİB Ev Dışı Tüketim Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Süleyman Tarakçı uluslararası alanda Türk mutfak kültürünün hak ettiği yere ulaşmasının önemli olduğunu kaydetti. Tarakçı, devamında şunları söyledi: “Olağanüstü bir mutfak kültürümüz var ama ne yazık ki kullanamıyoruz. Örneğin coğrafi işaretli ürünlerde bir karmaşa var. Bu konuda her ilde bir kurum yetkilendirilirse çok daha iyi sonuç alabiliriz. Ayrıca gastronomi eğitiminde de ciddi sorunlarımız var. Gastronomi mezunlarının yüzde 98’i sektörü iki yılda terk ediyor. Televizyonlardaki programlar özel üniversitelerin gastronomi bölümlerine öğrenci sağlıyor. Bu programlardaki yanlış algı sektöre yönelen gençlerin hayal kırıklığına uğramalarına yol açıyor."