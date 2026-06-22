İstihdam artışı 22 sektörün 19'una yayıldı: İnşaat öne çıktı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Mart 2026 İstihdam İzleme Bülteni’ni yayımladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine dayanan rapora göre, mart ayında toplam sigortalı çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 25 milyon 525 bin 771 kişiye yükseldi. Bir önceki aya göre ise istihdamda yüzde 0,3’lük artış kaydedildi.

Bültende, emeklilik sonrası çalışmaya devam eden ve Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyen çalışanların da istihdam verilerine dahil edilmesiyle genel görünümün güçlendiği vurgulandı. Mart ayında SGDP kapsamında çalışan kişi sayısı 2 milyon 148 bin 621’e çıkarken, bu grubun toplam sigortalı istihdam içindeki payının yüzde 8,4 seviyesinde olduğu belirtildi.

19 alanda artış kaydedildi

Mart ayında incelenen 22 ana sektörün 19’unda istihdam artışı yaşandı. İmalat sanayisinde sigortalı ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,4 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 6,9, tarım sektöründe ise yüzde 9,1 artış kaydedildi.

Hizmet sektöründe ise genel görünüm olumlu oldu. Sanat, spor ve eğlence faaliyetlerinde yüzde 9,4, gayrimenkul faaliyetlerinde yüzde 6,7, eğitim sektöründe yüzde 5 ve idari destek hizmetlerinde yüzde 4,5 oranında istihdam artışı gerçekleşti. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,5, ulaştırma ve depolama faaliyetlerinde ise yüzde 3,4’lük artış dikkat çekti.

En fazla istihdam inşaat ve hizmetlerde oluştu

Alt sektörler incelendiğinde, ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı 101 bin 308 kişilik artışla en fazla yeni istihdam yaratan sektör oldu. Bu sektörü 58 bin 871 kişiyle yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetleri, 42 bin 800 kişiyle perakende ticaret ve 40 bin 425 kişiyle bina hizmetleri ve çevre düzenlemesi faaliyetleri izledi.

Buna karşılık giyim eşyalarının imalatı sektörü 65 bin 866 kişilik kayıpla en fazla istihdam kaybının yaşandığı alan oldu. Tekstil ürünleri imalatında 36 bin 34, fabrikasyon metal ürünleri imalatında ise 15 bin 581 kişilik düşüş kaydedildi.

İstihdamda Ankara zirvede yer aldı

İller bazında en yüksek istihdam artışı 96 bin 826 kişiyle Ankara’da gerçekleşti. Ankara’yı 40 bin 480 kişiyle İstanbul, 26 bin 798 kişiyle Konya ve 14 bin 49 kişiyle Kayseri takip etti. Oransal olarak en hızlı artış ise yüzde 14,3 ile Iğdır’da görüldü. Kırıkkale, Siirt ve Artvin de istihdam artışında öne çıkan iller arasında yer aldı.

En fazla istihdam kaybı ise 13 bin 933 kişiyle Adıyaman’da yaşandı. Kırklareli ve Yalova da çalışan sayısının gerilediği iller arasında yer aldı.

Kadın istihdamı artışını sürdürüyor

Mart 2026 itibarıyla sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,7 artarak 6 milyon 53 bin 648’e yükseldi. Kadınların toplam sigortalı ücretli çalışanlar içindeki payı yüzde 32,2 olarak hesaplandı. Kadın istihdamındaki en yüksek artış yiyecek ve içecek hizmetleri, eğitim ile bina hizmetleri ve çevre düzenlemesi faaliyetlerinde görüldü.

Kayıt dışı istihdam yüzde 23,4’e geriledi

TEPAV’ın bültende yer verdiği TÜİK verilerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam istihdam 31,5 milyon kişi olurken, kayıt dışı çalışan sayısı 7,4 milyon olarak hesaplandı. Böylece kayıt dışı istihdam oranı bir önceki çeyreğe göre 1,2 puan azalarak yüzde 23,4’e geriledi. Kayıt dışı çalışmanın en yoğun olduğu alan ise yüzde 80,6 ile tarım sektörü oldu.

Türkiye’de iş yeri sayısında artış eğilimi sürüyor

Mart ayında Türkiye genelindeki iş yeri sayısı yıllık yüzde 4,7 artışla 2 milyon 301 bin 993’e yükseldi. En fazla iş yeri artışı ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalkları faaliyetlerinde gerçekleşirken, kara taşımacılığı, bina inşaatı ve perakende ticaret sektörleri de artışın yoğunlaştığı alanlar oldu.

Bültende ayrıca prime esas ortalama günlük kazançların yıllık bazda yüzde 40,3 arttığı, en yüksek kazanç artışının ise yatılı bakım faaliyetleri sektöründe görüldüğü belirtildi.