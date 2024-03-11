İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X'ten yaptığı açıklamada, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; Ocak ayı işsizlik verilerinin, Aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerinden daha iyi bir performans göstererek %9,1 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

İstihdam oranının da %49’luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını kaydeden Yılmaz, "Özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamımız 32 milyon 222 bin kişiye ulaşmıştır. İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemlidir. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz" dedi.