İstihdamda sert gerileme: Son 6 ayda 1 milyondan fazla kayıp

TEPAV tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine dayanarak hazırlanan Ocak 2026 İstihdam İzleme Bülteni yayımlandı.

Bültene göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenenler dahil toplam sigortalı çalışan sayısı Ocak 2026’da yıllık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi. Ancak istihdam aylık bazda aynı oranda gerileyerek 25 milyon 451 bin 620 seviyesine düştü. Son altı aylık süreçte ise toplam istihdamda 1 milyon 57 bin kişilik kayıp yaşandı.

Sigortalı istihdamda karma tablo

Toplam sigortalı çalışanların yaklaşık yüzde 74’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubunda (4/a) istihdam yıllık yüzde 1,6 artarken, aylık bazda yüzde 1,9 azaldı. Esnaf ve çiftçileri kapsayan (4/b) sigortalı sayısı yıllık yüzde 3,2 arttı. Alt kırılımlarda çiftçi sayısı yıllık yüzde 47,6 artış gösterirken esnaf sayısı yüzde 4,6 geriledi.

Aylık bazda ise hem esnaf hem de çiftçi sayısında düşüş görüldü. Kamu sektörünü kapsayan (4/c) grubunda yıllık yüzde 0,5 artış kaydedilirken, aylık bazda önemli bir değişim gözlenmedi.

En büyük düşüş giyim imalatında

Ocak 2026 itibarıyla 88 alt sektörün 38’inde sigortalı ücretli çalışan sayısı yıllık bazda azaldı. Giyim eşyaları imalatı 83 bin 176 kişi ile en fazla istihdam kaybının yaşandığı sektör oldu.

Tekstil ürünleri imalatı ve kauçuk-plastik ürünleri imalatı bu alanı izledi. Oransal olarak en sert daralma yüzde 33,2 ile bilgi hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sinema filmi ve ses kaydı yayımcılığı ile giyim eşyaları imalatı da daralan sektörler arasında yer aldı.

Hizmet sektöründeki artış

İstihdam artışında hizmet sektörleri öne çıktı. Perakende ticaret 131 bin 146 kişilik artışla en fazla istihdam yaratan sektör olurken, insan sağlığı hizmetleri ikinci sırada yer aldı.

Yiyecek ve içecek hizmetleri ile eğitim sektörü de istihdamın arttığı diğer alanlar olarak dikkat çekti.

Yaklaşık 19 milyon sigortalı ücretli çalışanın yarısı beş büyük ilde yoğunlaştı. İstihdam payına göre sıralama İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya şeklinde gerçekleşti.

Kadın çalışan verileri

Çalışan sayısında en yüksek artış Ankara’da kaydedilirken, en belirgin düşüş İstanbul’da görüldü. Ankara’yı Hatay, Konya ve Antalya izledi.

Oransal artışta Kırıkkale ve Siirt ilk sıralarda yer alırken, Iğdır, Artvin ve Erzincan yüksek artış kaydeden iller arasında yer aldı.

Ocak 2026’da kadın çalışan sayısındaki artışın en yoğun olduğu sektör insan sağlığı hizmetleri oldu. Perakende ticaret, eğitim ve yiyecek-içecek hizmetleri bu sektörü takip etti.