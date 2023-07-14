İstinyePark İstanbul, Antakyalı yerel üreticilere ev sahipliği yapıyor

Her ay farklı yerel üretici ve markaların özel lezzetlerine yer verilen pazar, İstinyePark ziyaretçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Sürdürülebilirliği devam ettirmek ve yerel üreticiyi hızlıca kalkındırabilmek için Yeniden Antakya Platformu danışma kurulu üyesi Yazar Şef Antakyalı Jale Balcı tarafından planlanan ve İstinyePark tarafından desteklenen pazar, yöreye destek olmak ve lezzetleri denemek isteyenleri bekliyor.