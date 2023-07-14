İstinyePark İstanbul, Antakyalı yerel üreticilere ev sahipliği yapıyor
Depremden etkilenen tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerel üreticileri desteklemek ve toplumsal dayanışmayı sürdürmek üzere İstinyePark da kurulan ‘Antakya Pazarı’nda yöreye ait eşsiz lezzetler yer alıyor.
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Her ay farklı yerel üretici ve markaların özel lezzetlerine yer verilen pazar, İstinyePark ziyaretçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Sürdürülebilirliği devam ettirmek ve yerel üreticiyi hızlıca kalkındırabilmek için Yeniden Antakya Platformu danışma kurulu üyesi Yazar Şef Antakyalı Jale Balcı tarafından planlanan ve İstinyePark tarafından desteklenen pazar, yöreye destek olmak ve lezzetleri denemek isteyenleri bekliyor.