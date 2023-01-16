İstoç esnafı da fiyatları sabitledi

İstoç İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, fiyatları sabitleme kararı aldıklarını bildirdi. İstoç'un İstanbul ticaretinin kalbinin attığı yer olduğunu belirten Acar, kentin ihracatının 3'te birinin burada gerçekleştiğini kaydetti.

Hırdavat, züccaciye, otomotiv ve kırtasiye olmak üzere 42 meslek grubunun burada faaliyet gösterdiğini aktaran Acar, şunları söyledi: “Bu sektörlerin hepsinin Türkiye için katma değeri oldukça fazla. İstoç Avrupa'nın ve bölgesinin ikinci en büyük ticaret merkezi unvanını taşıyor. Doğrudan 100 bin kişiye istihdam yaratan merkezimiz, dolaylı yoldan da 400 bin kişiye istihdam oluşturuyor. Toptan ticaretin ağırlıklı olduğu İSTOÇDER olarak yılbaşı öncesinde yer alan fiyatlarımızı şubat sonuna kadar devam ettirme kararı aldık. Bildiğiniz üzere asgari ücrete gelen zammın fiyatlardaki yansıması yüzde 5, ürün gamına ve sektörlere göre yüzde 10-20 ağırlığında, işçiliğe göre de yüzde 25 olacaktı. Ancak dayanma gücümüzü ortaya koyarak perakendecilerin tüketicilere fiyat artışını yansıtmaması için fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık.”