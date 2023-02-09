İsveç Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faiz oranında piyasaların beklentisine paralel, 50 baz puan artışa gitti.
Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranının yüzde 2,50'den yüzde 3,00'e çıkarıldı. Piyasaların da tahmini faizlerin 50 baz puan artırılacağı yönündeydi.
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