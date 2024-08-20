İsveç Merkez Bankası’ndan faiz indirimi

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), enflasyonun hedefe doğru istikrara kavuşma sürecinde ve ekonomik aktivitenin zayıf olduğunu belirterek, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faiz oranında 25 baz puan indirime gitti; bu yıl için 2-3 indirim sinyali daha verdi.

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye çekildi. Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Açıklamada, "Enflasyon görünümü aynı kalırsa politika faizi bu yıl iki veya üç kez daha düşürülebilir ki bu da Yönetim Kurulu'nun haziran ayında değerlendirdiğinden biraz daha hızlıdır." denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Yönetim Kurulu, politika faizinin haziran ayında değerlendirilenden biraz daha hızlı düşürülebileceğini değerlendiriyor. Enflasyon görünümü aynı kalırsa, politika faizi bu yıl iki veya üç kez daha düşürülebilir. Ancak, enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümü belirsizdir. Örneğin, jeopolitik durum, İsveç ve yurtdışındaki ekonomik faaliyet ve enflasyon için farklı bir sonuca ve dolayısıyla farklı bir para politikasına yol açabilecek krona döviz kuru ile bağlantılı riskler vardır."

Politika faizi kararı 21 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Yönetim Kurulu'nun para politikası toplantısının tutanakları 26 Ağustos'ta yayınlanacak.