İsveç Ticaret Merkezi Derneği Genç Profesyoneller Mentörlük Programı’nda eşleşmeler belli oldu

İsveç Ticaret Merkezi Derneği (Swedish Chamber of Commerce in Türkiye), İsveç’in inovasyonunu Türkiye’nin fırsatlarıyla birleştirerek, iki ülke arasında sürdürülebilir iş birliği ve profesyonel gelişimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği SCC Genç Profesyoneller Mentörlük Programı’nı başlattı. Derneğin İnsan, Kültür ve Sosyal Sorumluk Çalışma Komitesi bünyesinde gönüllülük esasına dayalı olarak uygulamaya alınan ve İsveç Enstitüsü desteğiyle hayata geçirilen program kapsamındaki ilk fiziksel buluşmada mentör ve danışan eşleşmeleri gerçekleştirildi.

“Güçlü iş topluluklarının sadece ticari ortaklıklarla değil, insana yatırım yaparak inşa edildiğine inanıyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İsveç Ticaret Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Yalçın, “Hep birlikte ortak bir hedefi paylaşıyoruz: İsveç iş dünyası ile küresel vizyona sahip yeni nesil profesyoneller arasındaki bağları güçlendirmek. İsveç Ticaret Merkezi Derneği olarak güçlü iş topluluklarının sadece ticari ortaklıklarla değil, insana yatırım yaparak inşa edildiğine inanıyoruz. Danışan ve mentörlük de güven, açıklık ve karşılıklı öğrenme temeline dayalı ilişkiler kurarken bilgi, deneyim ve vizyon aktarımı sağlamanın en değerli yollarından biri. Böylelikle üye şirketlerimizin deneyimli liderlerini; eğitimleri, değişim programları ve uluslararası tecrübeleri sayesinde İsveç ile güçlü bir bağ kurmuş yetenekli genç profesyonellerle bir araya getiriyoruz. Bu etkileşimin hem mentörlerimize hem de danışanlarımıza büyük katkı sağlayacağına, aynı zamanda daha güçlü ve birbiriyle daha entegre bir İsveç-Türkiye iş dünyasına hizmet edeceğine inancımız tamdır. Bu girişimi hayata geçirmemizdeki kusursuz iş birlikleri için İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na ve İstanbul İsveç Mezunları Ağı’na içtenlikle teşekkür ederim. Zamanlarını ve uzmanlıklarını cömertçe paylaşan mentörlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Programa seçilen danışanlarımızı ise gönülden tebrik ederim. Her birini bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye, merak etmeye, soru sormaya ve kalıcı ilişkiler kurmaya davet ediyorum.” dedi.

Program ile geleceğin profesyonelleri bugünün liderlerinden destek alacak

Türkiye ile İsveç arasında fikir alışverişini, kültürel deneyimleri ve pazar fırsatlarını hızlandıran kapsayıcı ve aktif bir topluluk oluşturacak olan SCC Genç Profesyoneller Mentörlük Programı, disiplinlerarası bilgi paylaşımı, sektörler arası iş birliği ve sürekli mesleki gelişim için özel bir platform görevi üstlenecek. Program, hem profesyonel gelişimi hem de toplumsal katılımı destekleyen güçlü bir mentörluk ekosistemi oluşturuken profesyonelleri kariyer yolculuklarında destekleyecek. Anlamlı mentör-danışan ilişkileri yaratarak derneğin genç profesyoneller arasındaki görünürlüğünü ve etkileşimini da artıracak program, sürdürülebilir bir Genç Profesyoneller topluluğu inşa edecek.

Genç profesyonellerin gelişimi, 12 üst düzey yöneticiye emanet

SCC Genç Profesyoneller Mentörlük Programı kapsamında genç profesyonellere destek olacak 12 isim arasında İsveç Ticaret Merkezi Derneği Başkan Yardımcısı ve Systemair Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Eroğlu, Oriflame Kozmetik Türkiye Genel Müdürü Sumru Aziz, Volvo Car Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü Sinan İşgüder, H&M Avrupa İK ve Ofis Operasyonları Müdürü Elif Tüzüner, H&M Yeni Üretim Pazarları Araştırma ve Büyüme Müdürü Hande Diltemiz, ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, ViaCon MENA Bölgesi CFO'su Kenan Sadi Yazgan, Assa Abloy Türkiye ve Orta Asya (CCA) Bölgesi Başkanı Mahmut Çodur, AAK Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Ayça Akat, Epiroc Pazarlama, Markalaşma ve İletişim Müdürü İrem Palavan Taylaner, Epiroc Bölgesel İK ve SHEQ Müdürü Damla Subaşı Özten ve Alfa Laval Türkiye Genel Müdürü Serdar Şengün yer alıyor.