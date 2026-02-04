İsveçli yatırım bankası uyardı: Dezenflasyon süreci hız kaybediyor

SEB Research, Türkiye’de dezenflasyon sürecinin bu yıl devam edeceğini ancak 2027’de beklenen seçimler öncesinde belirgin şekilde yavaşlayacağını öngördü.

Değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği, ancak tahmin ufku boyunca enflasyonu kalıcı biçimde yüzde 20’nin altına indirmekte zorlanacağı yorumu yapıldı.

Kurum, jeopolitik gelişmelerin riskleri dengeli tuttuğunu, ancak genel görünümde 2027’nin yalnızca Türk Lirası için değil, Türkiye geneli açısından da dalgalı bir yıl olabileceği beklentisini paylaştı.