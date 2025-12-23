İşveren desteği arttırıldı! Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar oldu? İşte brüt, net ve işveren maliyeti...

Türkiye’nin haftalardır kilitlendiği asgari ücret maratonu tamamlandı.

İlk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin net olarak 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

İşverene maliyeti 40 bin TL'nin altında kaldı

Yaptığımız hesaplamalara göre brüt olarak 33 bin 30 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 38 bin 892,83 TL oldu.

2026 asgari ücretinde yüzde 14'lük işçi SGK primi 4 bin 624,20 TL olurken, yüzde 1'lik işsizlik sigortası primi 330,30 TL olarak kaydedildi.

İşverene verilen asgari ücret desteği ise 1270 TL'ye çıkarıldı.