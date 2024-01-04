“İşveren SGK ve vergi alanında teşvik bekliyor”

Kurumsal şirketlerin ekonomik zorluklara karşı stratejilerini, istihdam dinamikleri açısından değerlendiren Datassist Enterprise Operasyonları Lideri Tuğçe Kulaksız, sürdürülebilir büyüme konusuna dikkat çekti. 2021'den 2022'ye geçişte Türkiye'deki kurumsal şirketlerde gözlemlenen yüzde 10'luk istihdam büyümesinin ekonomik dinamiklerdeki değişikliklerle birlikte önemli bir artışı yansıttığını belirten Kulaksız, 2023'e dair resmi rakamlar açıklanmamış olsa da bu dönem için büyümenin durağanlaştığını öngördüklerini söyledi.

Temel ekonomik göstergelerin, özellikle enflasyon rakamları ve yaşam maliyetlerinin artışı gibi faktörlerin, işverenler üzerindeki mali baskıyı artırdığına işaret eden Kulaksız, “2024 için açıklanan asgari ücretle birlikte çalışan maliyetlerindeki artışın işverenlerin bütçe planlaması üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını görmekteyiz. Ayrıca, 2023'te nitelikli istihdam teşviklerinin kaldırılması, kurumsal şirketlerin istihdam stratejileri üzerinde de belirgin bir etki yaratmış gibi görünüyor. Bu durum, işverenlerin nitelikli personel çekmek ve elde tutmak için yeni teşvik ve avantajlar arayışına girmelerine neden olabilir. 2024'te artacak işgücü maliyetlerinin işverenler üzerindeki baskısını düşündüğümüzde SGK ve vergi alanında sağlanmasını beklediğimiz yeni teşvikler işverenlere maliyet avantajı sağlama, istihdamı destekleme ve ekonomik büyümeye katkı sağlama konusunda önemli bir rol oynayacaktır.” şeklinde konuştu.

“İstihdam ve ücret stratejileri revize edilmeli”

Kurumsal şirketlerin 2024'e yönelik olarak istihdam ve ücret stratejilerini revize etmeleri ve ekonomik belirsizliklere hızlı bir şekilde adapte olmaları gerektiğini vurgulayan Kulaksız, “Bu sebeple rekabetçi iş ortamında şirketlerin esnek, inovatif ve teknolojiye entegre olabilme yetenekleri, sürdürülebilir büyümelerini destekleyebilmeleri adına kritik öneme sahip olacaktır.” dedi.